Xbox anuncia game brasileiro inspirado em GTA

A realidade brasileira em formato game estilo GTA. Eis um bom resumo de 171, o jogo de mundo aberto genuinamente tupiniquim e que agora estará nos consoles Xbox One, e Xbox Series X e S.



A confirmação veio da produtora QUByte Interactive, com um trailer digno de daqueles cinematográficos com tiro, porrada e bomba e a sensação térmica de tensão em uma favela.

Em 171, o protagonista Nicolau Souza, um jovem sonhador que mora uma pequena e humilde comunidade, acaba envolvido com pessoas erradas na tentativa de ajudar o irmão mais novo, um ex-usuário de drogas.

Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party