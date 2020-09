Confira 5 destaques da DC Fandome

Nem só de Batman vive o Nerd. O segundo dia da DC Fandome terá sim o Homem-Morcego, o Superman e a Mulher Maravilha, mas para quem quer sair um pouco deste círculo, não faltam oportunidades.



Por isso, aqui está uma lista com 5 destaques fora do eixo de Liga da Justiça. Confira:



1. Super-vilões - Coringa. Lex Luthor. Mulher-Gato. Sinestro. Já quis saber por que esses antagonistas loucos são um sucesso? Fique cara a cara com esses mestres do crime e muitos outros, e com alguns dos atores talentosos que deram vida a eles — como John Glover (Smallville), Clancy Brown (The Batman – 2004), Marvin “Krondon” Jones III (Black Lightning), Diedrich Bader (Superman: Red Son), Mark Strong (SHAZAM!), Jason Isaacs (Justice League: Gods and Monsters), Troy Baker (Batman: Arkham Origins), Tara Strong (Batman and Harley Quinn), Gina Gershon (The Batman – 2004) and John DiMaggio (Batman: Under the Red Hood) — nesse Panel de duas partes da Rogues Gallery que explora o papel crítico da nêmesis pelo MultiversDC. Duração: 35 min.



2. Watchemen - Um painel inteiro sobre a expansão do Universo de Watchemen está na programação: Uma discussão profunda sobre o próximo livro em quadrinhos Rorschach com o escritor Tom King e o artista Jorge Fornés, moderada pelo criador da série de TV Watchmen, Damon Lindelof. Duração: 25 minutos.



3. Lúcifer - E o nosso demônio favorito também poderá ser visto: “Lucifer voltou do inferno, e a série está trazendo um compilado de erros de gravação inéditos da quarta temporada, além de um clipe exclusivo de “Another One Bites the Dust” do próximo episódio musical. O diretor Sherwin Shilati e os produtores executivos e criadores de Lucifer, Joe Henderson e Ildy Modrovich falam sobre o que foi necessário para criar um episódio musical tão impressionante — e como eles conseguiram mantê-lo em segredo por tanto tempo. Isso mesmo!”. Duração: 20 minutos.

4. Stargirl - O criador e produtor executivo de Stargirl da DC, Geoff Johns junta-se aos membros do elenco Brec Bassinger, Amy Smart, Yvette Monreal, Anjelika Washington e Cameron Gellman para um Panel cheio de diversão e informações privilegiadas. Entre para a nova Sociedade da Justiça da América conforme eles se aprofundam naquele confronto épico e aprendem um pouco mais sobre cada um através de algumas lentes especiais. 35 min

5. Black Lightning - A nostalgia também terá seu momento. Junte-se às estrelas de Black Lightning Cress Williams, China Anne McClain, Nafessa Williams, Christine Adams, Marvin “Krondon” Jones III, Jordan Calloway e James Remar com a moderação do ator/produtor Robert Townsend em uma homenagem aos anos 90. Seja com programas de TV de sucesso como Living Single e Family Matters, filmes como Boomerang, House Party e Blade, a dominação da NBA pelo Chicago Bulls ou artistas do rap arrasando na pista — os anos 90 foram demais! Duração: 35 min.



-

Gostou? Manda uma sugestão para [email protected]



Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party