American Gods tem trailer oficial divulgado e é INSANO; vem ver

SAIU!! O trailer oficial de American Gods finalmente está entre nós e nós dá tantas pistas quanto perguntas.

Pensado pela mente brilhante de Neil Gaiman e com dizeres do tipo o destino espera, mas não há deus, a new season terá 10 episódios (que nós já divulgamos, mas vamos repetir mesmo assim):

Episode 3.01 – A Winter’s Tale

Episode 3.02 – Serious Moonlight

Episode 3.03 – Ashes and Demons

Episode 3.04 – The Unseen

Episode 3.05 – Sister Rising

Episode 3.06 – Conscience of the King

Episode 3.07 – Fire and Ice

Episode 3.08 – The Rapture of Burning

Episode 3.09 – The Lake Effect

Episode 3.10 – Tears of the Wrath-Bearing Tree

Vocês também não acham que tem referências a Game of Thrones?

Save the date: 10 de Janeiro de 2021. É quando começa a terceira temporada de American Gods nos EUA a aguardada continuação da série baseada nos livros de Neil Gaiman. Para o restante do mundo, o seriado vai ar dia 11.



-

