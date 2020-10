1ª cena de Mulher Maravilha 1984 é revelada; cuidado com o spoiler

Mulher Maravilha 1984 é um dos filmes que pode ainda ser lançados nos cinemas este ano. Além disso, mais uma novidade sobre o filme de Diana Prince foi revelado.

De acordo com o artigo da Vanity Fair, eis a descrição da primeira cena do novo longa.

“Na cena de abertura de ‘Mulher-Maravilha 1984’, a jovem guerreira Diana Prince (Lilly Aspell) participa de uma intensa competição, sendo uma espécie de Olímpiadas das Amazonas, situada em Themyscira, seu icônico lar nos quadrinhos. Trata-se de uma sequência exuberante no quesito técnico, com vários feitos das personagens sendo mostrados em uma escala realmente grande. O porte atlético de Aspell, aliado com sua determinação, também consegue se destacar a todo momento.”

A previsão de estreia nos cinemas é dia 25 de dezembro, um presentão de Natal, mas que ainda pode não acontecer: com tantos adiamentos, é de se esperar que vejamos a heroína da DC somente em julho do próximo ano.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party