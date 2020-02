ONG ensina voluntários a cuidar de pacientes com câncer de mama

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde 2001, a União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama desenvolve iniciativas educacionais em saúde mamária para capacitar voluntários no atendimento correto a pacientes com câncer.Os cursos têm duração de quatro meses e são ministrados uma vez por semana na Assembleia Legislativa de São Paulo, gratuitamente.Fundada por Ermantina Ramos, Lourdinha Borges e Dr. José Aristodemo Pinotti, a organização realiza inúmeros eventos, caminhadas e debates, além de parcerias com ONGs, instituições privadas e profissionais, que compartilham os valores e lutas da associação.​Desde a fundação da instituição, mais de mil voluntários de 27 ONGs, além de pessoas em busca de orientação e sem ligação com instituições, já foram capacitadas pela UNACCAM.A organização realiza, ainda, palestras e congressos em empresas, hospitais, comunidades, igrejas e outros espaços, levando conhecimento sobre prevenção e diagnóstico precoce.A UNACCAM também iniciou, recentemente, uma frente de assistência com serviço de terapia direcionado a famílias de pacientes com câncer. A instituição também doa cerca de 250 mamografias e dez atendimentos dermatológicos por ano para pacientes oncológicos. Todos os serviços são gratuitos e disponibilizados mediante a inscrição e disponibilidade de vagas.