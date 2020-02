Oito são presos suspeitos de roubo e furto a residências de Manaus

Manaus/AM - Ao longo de quinta-feira (20), policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), deflagram uma operação policiais com o objetivo de coibir roubos na cidade, resultando na prisão de oito pessoas.

A ação ocorreu nos bairro Novo Israel e Cidade Nova, situadas na zona Norte, e no bairro Ponta Negra, localizada na zona Oeste de Manaus.

De acordo com o titular da DERFD, delegado Aldeney Goes, por volta das 9h, os investigadores cumpriram no bairro Novo Israel, três mandados de prisão preventiva em nome de Ítalo Raniery de Souza Silva, 19; Josias de Souza Alencar, 25 e Thalisson Gonçalves Damasceno, 21.

Conforme a polícia, eles são investigados pela autoria de, pelo menos, três casos de furto e uma de roubo. Em todos os casos, os alvos dos suspeitos forma residências.

Segundo o delegado, após o trio escolher uma determinada casa, eles entravam no imóvel e furtavam todos os bens que estivessem à disposição. Entretanto, em um dos casos, o morador da casa estava presente no momento do crime, e acabou sendo trancado em um cômodo do lugar, pelos suspeitos.

Ainda segundo o delegado, outros dois suspeitos identificados por Chyury Lima da Silva, que já foi presos por policiais da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), e Breno de Aguiar Ferreira, que está sendo procurado pelas esquipes da DERFD, também participaram dos delitos com os suspeitos mencionados.

De acordo com Goes, ainda na manhã de quinta-feira, foram cumpridos outros três mandados de prisão preventiva, no bairro Cidade Nova, em nome de Sérgio Júnior Lima da Silva, 22, Bruno Lamongi Rocha, 28, e William Rocha, 29. Esse trio foi denunciado pelo crime de roubo a uma empresa de componentes ocorrido no dia 19 de novembro de 2019, no bairro Japiim, zona Sul.

Ja na tarde do mesmo dia, o delegado explicou que a equipe prendeu em flagrante no bairro Ponta Negra, Flávio Rainero da Silva Guimarães, 31. Com o homem, foram encontrados cabos de energia e telecomunicações, que seriam revendidos em sucatas da cidade. Na madrugada desta sexta-feira (21), o suspeito de ser comparsa dele, identificada como Bruno da Silva Cruz, 37, foi preso em flagrante.

Bruno da Silva e Flávio foram autuados em flagrante por roubo qualificado. Já Ítalo, Josias e Thalison foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa, enquanto Bruno, Sérgio e William, irão responder por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. Após os trâmites eles serão levados para audiência de custódia.