Adolescente indígena é morta ao se aproximar para ver discussão em Tabatinga

“O homem atacou a vítima com um golpe de faca no pescoço. Ela foi a óbito ainda no local do fato.“, disse. Conforme a delegada, após as diligências, foi possível localizar o suspeito próximo a sua residência, em Tabatinga.

Conforme a delegada Maria Beatriz Andrade, da DEP de Tabatinga, o crime ocorreu no dia 14 de abril deste ano, quando o homem estava discutindo com terceiros e a adolescente teria se aproximado para entender o motivo.

Manaus/AM - Um homem de 23 anos, de nome não divulgado, foi preso, nesta segunda-feira (13), por matar uma adolescente indígena de 17 anos com um golpe de faca em uma comunidade em Tabatinga, no Amazonas.

