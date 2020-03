Trabalhadores do transporte público podem ter redução de jornada e salários

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Com o objetivo de definir medidas para viabilizar a manutenção do sistema de transporte coletivo em Manaus, considerando os impactos da pandemia de coronavírus, representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e de instituições ligadas ao transportes público definiram medidas em reunião na segunda-feira, dia 30.

Medidas adotadas

Entre as ações acordadas estão a redução de até 50% da jornada de trabalho e salários, privilegiando-se o sistema de escala com revezamento a cada 7 (sete) dias. Além disso, foi acordada a manutenção do benefício do plano de saúde a todos os empregados. As medidas terão vigência de até 90 (noventa) dias, sendo automaticamente suspensas em caso de retorno à normalidade na prestação do serviço público de transporte coletivo urbano em Manaus.

“O acordo concretiza os esforços das empresas de transporte coletivo em preservar a viabilidade do serviço essencial em questão, minimizando os impactos financeiros do cenário atual e mantendo os postos de trabalho”, destacou o presidente do Sinetram Algacir Gurgacz.

Além do Sinetram, participaram da audiência por teleconferência juntamente com o Ministério Público do Trabalho no Amazonas (MPT-AM), representante da Prefeitura de Manaus, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Manaus (IMMU) e do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Amazonas (STTRM).

Queda em número de passageiros

Devido às medidas adotadas para conter o avanço da pandemia, o número de passageiros do transporte coletivo em Manaus sofreu uma redução de aproximadamente 70%, passando de 620 mil para 200 mil passageiros/dia.