SSP adia evento internacional de Inteligência Policial como precaução contra o coronavírus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (13), o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, decidiu adiar o primeiro Encontro Sul-Americano de Agências de Inteligência Policial de Fronteiras (Esaif). O evento estava programado para ocorrer nos dias 7 a 9 de abril, mas por medidas protetivas contra o Covid-19, o coronavírus, foi adiado para ocorrer em período oportuno.

A decisão segue uma tendência global de adiamento de grandes eventos. Estavam confirmadas agências norte-americanas, como o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Drug Enforcement Administration (DEA), europeias, sul-americanas e brasileiras, além de autoridades como o secretário nacional de Segurança Pública (Senasp), general Guilherme Theophilo.

“Tão logo as condições sejam favoráveis, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, os participantes dos diversos países serão informados sobre uma nova data”, explicou o secretário de Segurança.

Organizado pela SSP-AM, o Esaif tem como objetivo discutir as experiências e as estratégias de combate ao crime nas regiões de fronteira. Além disso, o evento visa incentivar cooperações internacionais para o combate aos crimes transnacionais.

Em nova data, o encontro deverá ser realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na zona centro-oeste de Manaus.