Secretaria da Educação revitaliza três escolas em município do Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas anunciou a revitalização de todas as escolas da rede pública estadual no município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus). Ao todo, serão investidos cerca de R$ 1 milhão para beneficiar pouco mais de 3 mil estudantes atendidos pela rede no município.

O anúncio foi feito no último sábado (15/02) , durante a visita do governador Wilson Lima às obras do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), que atualmente está 70% concluída.

Ao todo, a Secretaria de Educação e Desporto vai revitalizar três escolas estaduais: E.E. Fábio Lucena, E.E. Marçal Machado Girão e E.E. Pedro Santos. Em novembro de 2019 a escola Thomé Ferreira Santiago já foi revitalizada e receberá serviços de manutenção básica.

Segundo o secretário de Estado de Educação em exercício, Luis Fabian Pereira, os trabalhos iniciam em março. É muito importante que estejamos garantido esses serviços agora no início do ano letivo, porque nosso foco é garantir que tanto os professores quanto os alunos estejam em ambientes seguros e confortáveis, destacou.