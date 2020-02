Santa Casa de Manaus pagará R$ 3 milhões em indenizações trabalhistas

Manaus/AM - A Santa Casa de Misericórdia de Manaus dará início ao pagamento dos 119 ex-trabalhadores da entidade, que aguardam há mais de 15 anos pelo recebimento de seus créditos. A cerimônia alusiva ao pagamento será realizada no dia 11 de março, as 9h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - Fieam, na avenida Joaquim Nabuco, nº 1.919, no bairro Centro.

O dinheiro destinado para o pagamento das indenizações foi arrematado com a venda do prédio da Santa Casa de Misericórdia, durante leilão judicial ocorrido em novembro de 2019. Em março de 2020, 75 dos 119 trabalhadores devem receber os créditos reconhecidos pela Justiça do Trabalho. O restante do pagamento será feito à medida que for depositado o restante do dinheiro da compra do prédio.

O interventor judicial da entidade, Tiago Queiroz, disse que o Amazonas vive um momento histórico: “A angústia de décadas de espera terá fim. Em tempos de crise econômica, esses recursos são extremamente bem-vindos, pois possibilitarão aos beneficiários – muitos deles desempregados – a melhoria das condições de vida de suas famílias. Foram quase seis anos de incansável trabalho de nossa administração”, falou.

A dona Maria das Graças Viana, de 57 anos, trabalhou por 13 anos na Santa Casa e disse que o dinheiro será usado para iniciar o próprio negócio: “Eu não tinha mais esperança de receber esse dinheiro. E agora estou muito feliz. Sou grata ao Tiago e as pessoas que compraram o prédio. Esse dinheiro servirá para me reerguer no trabalho. Vou cuidar do meu futuro”, relatou.

Tiago ressaltou ainda que sonha em reativar a Santa Casa de Misericórdia. “Estou muito satisfeito com o desfecho da primeira etapa do planejamento, mas é necessário avançar. A partir de agora, a luta será para reativar a Santa Casa de Misericórdia de Manaus como unidade de saúde em outro local da cidade. Esse é o meu objetivo principal”, finalizou.