Recuperação de camada asfáltica chega à zona Norte de Manaus

Manaus - Mais de oito quilômetros de vias estão recebendo recuperação asfáltica total, no programa Requalifica, da Prefeitura de Manaus, às margens do igarapé do Passarinho, Nova Cidade, zona Norte da cidade. O trecho que está sendo recuperado é um complemento das obras do Requalifica 1, já encerrado. No local também estão sendo trabalhadas as ruas A e Liverpool, com recapeamento, e as ruas 1 e 10, com a operação tapa-buraco.

“Essa via vem lá da avenida Arquiteto José Henriques e vai até o conjunto Osvaldo Frota, na Cidade Nova, e tem tudo a ver com a nossa estratégia, que é trabalhar os grandes corredores e as ligações entre bairros, para melhorar a mobilidade, dar mais agilidade ao trânsito. Nós vamos continuar esse trabalho, procurando urbanizar ao máximo e encurtar as distâncias”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto, que nesta sexta-feira, 20/12, visitou o trecho em obras.

“Está chegando o Natal e a gente tem que enternecer. Feliz Natal para todo mundo e um bom Ano Novo com crescimento econômico. Temos muito a esperar de 2020. Será um ano de muitas conquistas”, afirmou.

Além dos serviços de infraestrutura viária, a ação do igarapé do Passarinho contou com o trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que atuaram na limpeza das ruas e igarapés. Para alegrar o ambiente, integrantes do grupo Garis da Alegria fizeram suas apresentações, sempre buscando levar à comunidade o recado da preservação ambiental.