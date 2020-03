Manaus ganha destaque na Forbes por implantação de Polo Digital no hotel Cassina

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - O investimento da Prefeitura de Manaus para consolidar a economia 4.0 na capital foi destacado na edição 75 da revista Forbes. A implantação do Polo Manaus Digital será no Centro Histórico, nas dependências do hotel Cassina, que esta sendo restaurado pelo valor de R$ 19 milhões.

“Estamos trabalhando com muito afinco para dar essa nova perspectiva à cidade de Manaus, o caminho de um futuro que não pode ser ignorado. O mundo está vivendo a sua quarta revolução industrial e Manaus não pode ficar de fora, sob o risco de voltar a ser um porto de lenha”, afirmou o prefeito Arthur Neto.

O valor dos recursos destinados para incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento no novo distrito de tecnologia será de R$ 800 milhões, para sedimentar o polo que tem uma expectativa de abrigar 9 mil empresas.

“Temos vários segmentos de indústria 4.0 que podem ser incentivados a se instalar aqui, como, por exemplo, as indústrias de drones para grandes cargas”, lembrou o prefeito. “Mas, fundamentalmente, queremos incentivar os nossos jovens talentos a desenvolver novos serviços e produtos com a inovação tecnológica e que eles também estejam aptos a empreender”, completou.

Segundo a matéria da Forbes Brasil, os passos básicos para a implantação do Polo Digital de Manaus já foram efetivados no ano passado, quando se iniciou a restauração do antigo hotel Cassina, com investimentos de R$ 19 milhões, onde será instalado Casarão da Inovação, sede do polo digital.