Começa na sexta inscrições para curso grátis de 'Atendimento nas Urgências'

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus abre nesta sexta-feira, 28/2, inscrições para 30 vagas gratuitas em curso na área da saúde. O pacote integra o projeto ‘Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro’, que faz parte do programa ‘Manaus Mais Empreendedora’, lançado em 2018 pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

O projeto considera que a cultura empreendedora é o alicerce para fomentar o empreendedorismo, o surgimento de novos negócios e consequentemente novos postos de trabalho.

O curso ‘Atendimento nas Urgências e Emergências’, oferecido em parceria com o GIGA Instituto Educacional é direcionado ao público cadastrado no Sine Manaus, maior de 18 anos, com ensino médio completo e/ou formação técnica ou superior na área da saúde.

Tratado como uma espécie de nivelamento entre os profissionais da saúde, o curso tem em sua composição módulos como suporte básico de vida, emergências neurológicas, exames complementares em urgência e emergência e ainda emergências toxicológicas, convulsões e queimaduras.

Inscrições

Para se inscrever gratuitamente, os interessados devem comparecer com a ficha técnica de inscrição completamente preenchida, no dia 28 de fevereiro, de 8h às 14h, na sala de Qualificação Profissional da Semtepi (em frente ao caixa do Bradesco), localizada na galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro. O edital está disponível no site da Semtepi (https://semtepi.manaus.am.gov.br/).

A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido. É importante frisar também que as inscrições serão encerradas ao ser atingido o dobro da quantidade de vagas disponíveis.

Nesta etapa de inscrição, não é necessário entregar as cópias dos documentos pessoais. A lista de selecionados será publicada no dia 2 de março, a partir das 17h, no site da secretaria.

Aulas

As aulas acontecerão nos dias 10, 12, 17 e 19 de março, no GIGA Instituto Educacional, sala 24-A, localizado no térreo do Edifício Milhomem Center, na avenida Djalma Batista, ao lado do Manaus Plaza Shopping.