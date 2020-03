Bairros de Manaus recebem serviços para emissão de RG nesta sexta e sábado

Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - Os serviços do “PAC em Movimento” serão levados para população dos bairros Flores, Mauazinho e Jorge Teixeira, nas zonas Centro Sul e Leste de Manaus, respectivamente, nesta sexta-feira (13) e sábado (14). A população terá acesso aos serviços de emissão de 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG) e de 2ª via da Certidão de Nascimento.

A ação é realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Nesta sexta-feira (13), o trabalhos serão desenvolvidos no bairro Flores, a partir das 8h, no Clube dos Sargentos, localizado na rua Uirapuru. Serão disponibilizadas 60 senhas para emissão de 1ª via de RG; 60 para 2ª via; e 30 para 2ª via de certidão de nascimento.

No Mauazinho, no sábado (14), as atividades iniciam a partir das 8h, na Escola Municipal Vila da Felicidade, situada na Estrada Porto Velho, próximo ao Porto da Ceasa. Serão disponibilizadas 100 senhas para emissão de 1ª via de RG; 100 para 2ª via; e 50 para 2ª via de certidão.

No Jorge Teixeira, também neste sábado, as equipes da Sejusc começam a emissão dos documentos a partir das 8h, na Escola Municipal Rosa Sverner, na rua das Azaléias, n° 1. Ao todo, haverá 100 senhas para 1ª via de RG; 100 para 2ª via; e 50 para 2ª via de certidão.

Documentos necessários

Para solicitar a primeira via da identidade, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou casamento originais, três fotos 3×4 e comprovante de endereço. Já para a segunda via, é necessário levar duas fotos 3×4, certidão de casamento ou nascimento originais e um comprovante de endereço.

Se o solicitante for menor de 18 anos, deve ir acompanhado dos pais, avós ou responsáveis legais munidos da documentação comprobatória. Para a emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento, deve-se apresentar uma cópia do documento ou da Carteira de Identidade (original).