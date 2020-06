Homem é morto com 4 tiros no Alvorada

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Manaus/AM - Richardison Pantoja Melo, 21, morreu após ser atingido com quatro tiros, na tarde deste domingo (14), na rua 12 do bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste da capital. Não há informações sobre o suspeito do crime.

A vítima foi socorrida por familiares e levada ao SPA do Alvorada, mas não resistiu e veio a óbito.

Os disparos acertaram cabeça, tórax e peito do jovem.

Manaus/AM - Richardison Pantoja Melo, 21, morreu após ser atingido com quatro tiros, na tarde deste domingo (14), na rua 12 do bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste da capital. Não há informações sobre o suspeito do crime.

A vítima foi socorrida por familiares e levada ao SPA do Alvorada, mas não resistiu e veio a óbito.

Os disparos acertaram cabeça, tórax e peito do jovem.