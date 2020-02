Em Manaus, família do menino Erlon Gabriel se revolta com fake news e faz apelo

Manaus/AM - A fake news de que o menino Erlon Gabriel, de 2 anos, teria sido encontrado morto, deixou familiares da criança revoltados nessa terça-feira (18). Desde a noite de ontem (17), começou a circular em grupos de WhatsApp, uma publicação de autoria desconhecida, relatando que o corpo de Erlon estava enterrado junto ao leito de um igarapé e que o padrasto seria o culpado pelo crime:

Rapidamente a fake news viralizou e acabou por prejudicar uma panfletagem que ocorreria essa manhã na área da Balsa Amarela, no Centro. Os parentes cancelaram o ato e foram para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescentes (Depca), registrar a irresponsabilidade.

Bastante abalados, eles pediram que as pessoas parem de compartilhar conteúdos e acusações falsas que comprometem as buscas e o andamento das investigações. Apenas as informações repassadas pela delegada Joyce Coelho, da Depca, são oficiais. Por hora, as buscas por Erlon Gabriel continuam, assim como a esperança de o menino ainda ser encontrado com vida.