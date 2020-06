Em desabafo, Eduardo Costa revela que teve rosto desfigurado em acidente de aviào: 'eu quase morri'

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Eduardo Costa fez um desabafo nas redes sociais sobre as mudanças no seu rosto, algo que é sempre motivo de comentários e críticas. Comparado a Gretchen por internautas após aparecer com o rosto mais inchado, o cantor de 40 anos começou afirmando que a única cirurgia plástica que já fez foi a de um desvio de septo há anos, e que não fez nada nos lábios.

"Eu já falei umas 200 vezes que eu nao fiz nada e as pessoas insistem em perguntar isso. Por exemplo a minha boca é desse tamanho mesmo, eu nunca fiz nada, nunca coloquei nada na minha boca", disse ele se referindo a preenchimento labial, mas admitindo que fez uma maquiagem definitiva para mudar a cor dos lábios: "Eu fiz esse negócio hoje porque minha boca tava ficando roxa, um negócio esquisito, por isso que eu fiz.".



Eduardo Costa em 2005 e hoje em dia. Foto: Youtube e Instagram

Em seguida, ele revelou que sofreu um acidente de avião em 2011, que quase tirou sua vida e deixou o seu rosto desfigurado: "Eu vou contar pra vocês porque o meu rosto 'deu diferença'. É um negócio que eu nem gosto de falar mas vou falar. [...]. Eu sofri um acidente de avião muito feio no interior de Minas. Quebrei a mão, o braço, rosto, nariz, trinquei a minha cabeça. O osso da minha cabeça trincou. Não tinha como fazer nada. Meu rosto nessa época ficou todo 'arregaçado'.", disse ele.

"O que eu fiz foi pra poder corrigir algumas coisinhas do acidente porque ficou muito horroroso, muita cicatriz, uma parte do rosto afundou e se eu fosse fazer cirurgia ia demorar, e eu tinha agenda [de shors para cumprir]", afirmou o sertanejo, que disse que após ficar um dia internado, se apresentou 'todo quebrado', e que pensou mais nos outros do que em si mesmo. "Eu tinha vendido 10 mil ingressos e não podia deixar de cumprir.".

"Era pra ter sido um acidente fatal. Eu tirei o cinto com medo de explodir o avião e quebrei a cara toda.", disse ele. Veja na íntegra o desabafo.



Acidente de avião aconteceu em 2011. Aeronave teve falha no sistema de freios e saiu da pista, invadindo uma lavoura, em Manhuaçu, Minas Gerais. Foto: Portal Caparaó