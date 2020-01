Veja 5 coisas para não fazer com seu corpo após o sexo

Todo mundo gosta daquela sensação maravilhosa após aquele sexo bom com a pessoa que se gosta. Para muitos, a vontade é só de relaxar e até dormir. Porém, alguns cuidados devem ser tomados após manter relação sexual.

Para o IG, ginecologista Leslie E. F. Page ao site da revista "Women's Health", explicou que depois do sexo, o corpo apresenta certas reações que fazem com que aumente o risco problemas e doenças. "Durante a relação, os tecidos da vagina foram lubrificados, ficaram inchados e sofreram fricção. Isso tudo muda a maneira como o corpo reage em relação ao ambiente. Há um grande risco de contrair alguma infecção", diz a especialista. E as coisas que você fizer neste instante podem influenciar diretamente neste cenário.

Diante disso, veja dicas do que evitar logo após o sexo para manter a saúde em dia:

Xixi

Quando xixi encosta na vagina, bactérias podem ser empurradas para sua bexiga. "Isso pode resultar em uma infecções da bexiga pós-coito," diz o obstetra Robert Lã. A sugestão dele é que você espere uma hora depois do sexo para urinar.

O médico ainda lembra que durante a relação sexual, há o inchaço e podem ocorrer pequenas lesões, deixando a pele da vulva da mulher mais sensível e propensa a infecções. Portanto, depois do xixi, outra coisa que pode ser feita é limpar da frente para trás, para evitar a propagação matéria fecal a partir do seu ânus para a zona V.

Higiene íntima

Algumas mulheres podem sentir vontade de tomar um banho e lavar com sabão a região íntima depois do coito, mas isso é realmente desnecessário. A pele pode reagir de maneira diferente a produtos de limpeza no pós-sexo e o uso de sabão pode levar a irritação vaginal e secura", diz Lã.

Leslie também explica que a "vagina é um órgão de auto-limpeza, que precisa ser tratada muito, muito gentilmente". Ela sugere a seguinte comparação: "Se você não coloca em sua boca, não deve colocar na sua vagina".

Se você quiser tomar um banho depois da relação, use apenas água para enxaguar a região íntima.

Banheira quente

E o banho depois da relação não deve ser em uma banheira quentinha, por mais tentador que isso possa parecer. Lembrando que a vagina e a região ainda estão inchadas e sensíveis pela relação, mais uma vez isso pode facilitar a entrada de bacterias. Também não divida a banheira com o parceiro, por as bacterias do corpo dele podem contaminar você.

Brinquedinhos sexuais

O sexo foi ótimo e vocês usaram brinquedinhos para apimentar a relação. Nada de deixá-los de lado e guardá-los sujos até o próximo encontro. Antes de armazená-los, limpe os brinquedos eróticos bem para evitar a proliferação de micro-organismos.

Lingerie sexy

"Depois do sexo, sua pele tende a ficar quente e úmida, graças à transpiração, às secreções vaginais e ao sêmen", comenta Leslie. Por isso, neste momento ela precisa "respirar". Pensando nisso, você pode até usar uma lingerie de algodão, mas nem pense em vestir qualquer peça ou coisas de nylon, rayon ou poliéster na região íntima. "A vagina gosta de ar para respirar", diz Lã.