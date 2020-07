É possível perder totalmente o olfato por causa da Covid-19? Pesquisa responde

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, buscou respostas sobre a possibilidade de pessoas infectadas pela Covid-19 perderem totalmente o olfato por conta da doença. A perda de olfato é um dos sintomas mais claros de infecção pelo novo coronavírus. O estudo indicou que é improvável a perda permanente do olfato.

Segundo os dados obtidos, a impossibilidade é porque as células do nariz atingidas pela Covid-19 são apenas um apoio para se sentir os odores e que as células que transmitem as informações sobre os cheiros para o cérebro não sofrem danos pelo vírus. O resultado da pesquisa foi publicado na revista “Science”, na última sexta-feira (24).

Apesar do resultado do estudo, cientistas ainda esperam obter mais dados para confirmar a impossibilidade de perda total do olfato, isso é devido ao fato de ainda ser desconhecido o real motivo da Covid-19 afetar as células olfativas.

Os cientistas indicam que os neurônios olfativos não são vulneráveis a Covid-19 e se fossem atingidas pela doença, o paciente demoraria meses para recuperar o olfato e não semanas, como ocorre normalmente.