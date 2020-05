Dicas de hábitos que prejudicam o sistema imunológico; confira

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Em meio a pandemia do novo coronavírus, é necessário rever alguns hábitos que não ajudam a fortalecer o sistema imunológico e podem desencadear doenças. O site UOL listou algumas situações que prejudicam a imunidade das pessoas.

1. Roer as unhas

O acúmulo de sujeira nas unhas é suficiente para entrar em contato com bactérias. Além de que ansiedade e estresse podem ser a causa doenças que se se agravam com o ato de roer as próprias unhas.

2. Dormir menos do que precisa

O sono desregulado, dormir menos que 8 horas são condições que aumentam o risco de doenças, principalmente, as do coração e diabetes.

3. Falta de higiene

Já está comprovado que lavar bem as mãos ajuda no combate ao coronavírus. Logo, manter a boa higiene do corpo e bucal ajudam na prevenção de doenças, em geral.