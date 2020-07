Servidor do Ibama é afastado por suspeita de participação no caso do estudante picado por Naja

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Um servidor do Ibama suspeito foi afastado do cargo. Ele é suspeito de ter envolvimento com o caso do estudante que foi picado por uma cobra naja, no Distrito Federal. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17), pelo próprio instituto.

De acordo com o Sistema Globo, um processo administrativo disciplinar foi instaurado para apurar a suposta participação do servidor, que não teve o nome divulgado. O estudante foi picado no último dia 7 de julho e não possuía autorização do Ibama para criar animais exóticos. Outras 16 serpentes foram encontradas pela polícia, que seriam dele, em um haras da cidade.

Ainda de acordo com a publicação, as investigações continuam para descobrir se o estudante fazia parte de um esquema de tráfico de animais.