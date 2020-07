Sobrinho mata tio a facadas após briga por conta de luz

Wilson Lima e a teoria do nada

Um homem de 51 anos foi morto com uma facada no tórax após uma discussão com o sobrinho na noite desta quarta-feira (15), no Jardim Marambá, em Bauru (SP).

Segundo um site de notícias do Globo, o boletim de ocorrência diz que os dois se envolveram em uma briga e o jovem de 20 anos atirou uma telha na cabeça do tio, que ficou desacordado.

Em seguida, o homem de 51 anos teria acordado e ido até a casa dos fundos, ameaçando o sobrinho com uma faca, ainda de acordo com o registro policial.

A polícia foi acionada e, no caminho, recebeu outro chamado alegando que o jovem conseguiu pegar a faca e deu um golpe no tórax do tio, que morreu no local.

O jovem relatou à polícia que o motivo da briga seria a conta de luz da casa e que o tio estava embriagado no momento da discussão.

A polícia científica foi acionada para investigação dos fatos e o crime foi considerado legítima defesa, por isso, o jovem foi ouvido e liberado.