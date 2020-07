Mulher mata ex-namorado com facada no pescoço dentro de bar

Investigações complicam governo do Amazonas

Agaíssio Gomes da Silva, 23, foi morto pela ex-namorada em um bar de Miguel Alves, no Piauí, no domingo (19).

Segundo o Metrópoles, a vítima estava no estabelecimento com amigos quando a mulher chegou e o atacou com um golpe de faca no pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

Testemunhas do assassinato confirmaram que a ex-companheira da vítima cometeu o crime. Revoltados com a cena, a população da cidade foi à casa dela e ateou fogo no imóvel.

As chamas foram controladas pelos vizinhos. A mulher não estava em casa. A suspeita foi identificada e é procurada pela Polícia Militar.