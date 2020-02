Empresário brasileiro e filho morrem ao cair em fossa de dejetos de porcos em Portugal

Uma sucessão de tragédias terminou com a morte de um empresário brasileiro e o filho dele de 30 anos, nesse fim de semana, em uma fazenda da família em Portugal. Outro filho ficou gravemente ferido e está internado na UTI de um hospital no país.

As vítimas são Rui Cordeiro, 50, Gonçalo Cordeiro, 30, e o filho mais novo, Rafael cordeiro que sobreviveu. Segundo testemunhas, tudo aconteceu quando um funcionário da fazenda que estava limpando uma fossa de dejetos de porcos, caiu dentro dela que tem aproximadamente oito metros.

Ao presenciar o acidente, Rui se desesperou e entrou na fossa por uma escada para tentar salvar o homem, mas quando estava no penúltimo degrau para sair, ele desmaiou e despencou com o ferido novamente.

Rafael Cordeiro - sobrevivente

Gonçalo e Rafael também entraram para ajudar, mas eles desfaleceram com o cheiro dos gases produzidos pelo esterco e como o pais, caíram no poço que estava com 5 metros preenchido.

Outro funcionário conseguiu puxar Rafael, de volta para a superfície, mas Gonçalo e os demais já foram retirados sem vida. O filho mais velho de Rui, não morava em Portugal, ele estava apenas passando férias de 10 com a família.

Os corpos das vítimas devem ser enterrados nessa terça-feira (4), na Vila Chamusca onde o empresário morava. Eles eram bastante queridos no local e tinha negócios no país e no Brasil.