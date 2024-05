Motor de Boeing com 468 a bordo pega fogo em decolagem na Indonésia

Em junho do ano passado, um Boeing 717 operado pela Delta Airlines pousou sem o trem de pouso dianteiro em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA), em incidente posteriormente atribuído a um componente quebrado.

Imagens nas redes sociais mostraram passageiros utilizando máscaras de oxigênio e um dos painéis da lateral esquerda do avião aberto. Não houve feridos no episódio, e relatos apontam que o assento ao lado do painel que se soltou estava desocupado.

A Boeing tem registrado alguns incidentes neste ano. Em janeiro, o painel de uma janela de um avião da Alaska Airlines do modelo 737 Max 9 se rompeu durante o voo, obrigando a aeronave com 171 passageiros e seis tripulantes a reduzir sua altitude e fazer um pouso de emergência.

O presidente da companhia, Irfan Setiaputra, disse que o capitão percebeu o incidente e decidiu que era necessária uma inspeção adicional para determinar se o motor estava com defeito. Ao The Sun a companhia aérea disse que forneceu acomodação para os passageiros afetados.

Imagens postadas nas redes sociais, que não puderam ser verificadas pela AFP, mostram que, no momento da decolagem, o motor quatro (externo do lado direito) teve um forte barulho de estouro, seguido por chamas.

