Prefeito é morto a tiros ao sair de sede do Executivo

O prefeito da cidade de Imbuia, em Santa Catarina, João Schwambach (MDB), morreu nesta quarta-feira (08), após ser atingido com dois tiros no peito, em frente a sede do Executivo.

Segundo informações do UOL, as imagens da prefeitura mostram o momento em que o suspeito está dentro de um carro no estacionamento do órgão aguardando a saída do prefeito. O homem de 77 anos disparou duas vezes contra João, os tiros acertaram o peito da vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Após o crime, de acordo com a polícia, o suspeito ainda tentou se matar com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido e está em estado grave no hospital.

A prefeitura do município decretou luto oficial de três dias. A polícia investiga o caso.