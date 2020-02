Pedro Bial faz duras críticas a 'Democracia em Vertigem', indicado ao Oscar

O jornalista e apresentador Pedro Bial criticou duramente o filme Democracia em Vertigem, de Petra Costa, indicado ao Oscar 2020 na categoria melhor documentário, em uma entrevista a Rádio Gaúcha. Para Bial, o filme é uma "ficção alucinante".

"Eu dei muita risada", disse o apresentador, sobre o filme, segundo o site da Rádio. "É um 'non sequitur' (encadamento ilógico de ideias) atrás do outro. Tira conclusão de que algo leva a outro sem a menor relação causal. O filme vai contando as coisas num pé com bunda danado." Ele também criticou o tom de voz da diretora. "Uma narração miada, insuportável, ela (Petra) fica chorando o filme inteiro."

Para o jornalista, o filme é mentiroso. Ele também arriscou uma interpretação psicanalítica. "É um filme de uma menina dizendo para mamãe dela que fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens e a inspiração de mamãe, somos da esquerda, somos bons, não fizemos nada, não temos que fazer autocrítica. Foram os maus do mercado, essa gente feia, homens brancos que nos machucaram e nos tiraram do poder, porque o PT sempre foi maravilhoso e Lula é incrível."

Ativa no Twitter, onde o assunto é um dos mais comentados do dia, Petra ainda não se manifestou sobre o assunto.

Na reta final da disputa pelo Oscar de melhor documentário, a cineasta brasileira disse ao Estado estar se sentindo realizada – ainda que seu longa não encabece a bolsa de apostas (posição ocupada por Indústria Americana, produção do casal Obama.

“Conversei com muita gente desde que cheguei aos Estados Unidos”, disse ela ao Estado, desde Nova York. “O filme foi visto por várias pessoas e especialmente os americanos comentaram que passaram a entender melhor seu próprio país a partir do meu documentário.” No momento, além da campanha pelo Oscar, ela trabalha em outro documentário e em seu primeiro filme de ficção.