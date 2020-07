Mortes por coronavírus no Brasil superam número de vítimas de homicídios e de acidentes em 2019

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

O Brasil registrou 82.890 mortes por coronavírus nesta quarta-feira (22), o número superou as 82.356 mortes por homicídios e por acidentes de trânsito em 2019, no país, segundo o Sistema Globo.

Os dados mostram que no ano passado houve:

41.635 assassinatos;

40.721 mortes em acidentes de trânsito. Os dados são de acordo com o número de indenizações pagas por mortes de acidente de trânsito em 2019 no Seguro DPVAT, divulgado em relatório anual do seguro DPVAT da Seguradora Líder, responsável pelo pagamento.