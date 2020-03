Morador joga lama na cabeça de Crivella em área afetada por chuva no Rio

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Um morador acertou a cabeça do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, nesta segunda-feira (2), com uma bolinha de lama enquanto concedia entrevista em área atingida pelas chuvas na cidade. No momento em que foi acertado, o prefeito teria dito que a culpa pelos transtornos com a chuva era da população por jogar lixo no leito dos rios.

Crivella coloca a culpa em quem "gosta de morar perto de áreas de risco para gastar menos com cocô e xixi".



Crivella coloca a culpa em quem "gosta de morar perto de áreas de risco para gastar menos com cocô e xixi".

Felizmente um morador em Realengo respondeu com lama atirada na sua testa, o que a maioria do carioca hoje gostaria de fazer.

“As pessoas gostam de morar ali perto dos talvegues para gastar menos tubo e colocar cocô e xixi e ficar livre daquilo. Essas áreas são muito perigosas”, comentou o prefeito do Rio.

Por conta das chuvas que atingiram a cidade desde o último sábado (29), três pessoas morreram no Rio e mais uma morte foi confirmada na região metropolitana, nesta segunda-feira. A área mais atingida fica em Realengo, bairro da zona Oeste da cidade onde Crivella foi atingido.