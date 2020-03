Inscrições para concurso de oficiais da Marinha do Brasil encerram amanhã

Tempos amargos

A Marinha do Brasil encerra nesta terça-feira, 31 de março, as inscrições para os concursos do Quadro Técnico (QT), Capelão Naval (CapNav) e Quadro Complementar de Oficiais que compõem o Corpo da Armada (QC-CA), do Corpo de Fuzileiros Navais (QC-FN) e do Corpo de Intendentes da Marinha (QC-IM).

Os candidatos que concorrem para o QT e CapNav, devem ter menos de 36 anos no dia 1º de janeiro do ano de incorporação, serem brasileiros natos, terem graduação completa na área, dentre outros requisitos publicado no edital.

Para qualquer um dos três concursos do Quadro Complementar, é preciso ter menos de 29 anos na mesma data citada, sendo que para o QC-CA e QC-FN é preciso ser do sexo masculino.