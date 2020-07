Homem causa incêndio na própria casa ao tentar matar marimbondos

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Um homem acabou tacando fogo na própria casa neste sábado (4), após tentar matar marimbondos. O caso aconteceu em Guará II, Distrito Federal.

De acordo com o Metrópoles, o homem usou uma tocha para exterminar uma caixa com os insetos e acabou colocando fogo no telhado da casa, que ficou parcialmente destruída. Duas pessoas estavam na residência na hora das chamas, uma dela acabou sendo resgatada por bombeiros e a outra conseguiu escapar.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.