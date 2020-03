Governo anuncia convocação de 5,8 mil médicos para combate de surto do novo coronavírus

Um 'tac' para a Umanizzare

Em anúncio nesta quinta-feira (12), o Ministério da Saúde informou que mais de 5 mil profissionais serão convocados pelo programa “Mais Médicos”, com o objetivo de reforçar o combate ao surto de coronavírus no país. Na próxima segunda-feira (16), as novas vagas devem ser abertas somente para médicos com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Os profissionais serão selecionados para atendimento prioritário em capitais e grandes centros urbanos. Até 5 chamadas podem ser realizadas, segundo o ministério.

O novo coronavírus já infectou mais de 70 pessoas no Brasil.