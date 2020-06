Fabrício Queiroz, amigo de Bolsonaro, é preso

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e amigo do presidente Bolsonaro, foi preso em Atibaia (SP), região do Vale do Paraíba, na manhã desta quinta-feira (18). Ele estava no imóvel do advogado do parlamentar.

Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela justiça do Rio de Janeiro, num desdobramento da investigação que apura esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A prisão foi feita numa operação da Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo.

Policial Militar aposentado, Fabrício Queiroz é ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro (PSL). Ele movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica", segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).