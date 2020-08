Devido a pandemia, alunos recebem diploma de graduação em cerimônia drive-in

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Devido a pandemia do coronavírus, os alunos finalistas de várias turmas de uma faculdade de Porto Alegre comemoraram a formatura de um jeito inusitado, nesta sexta-feira (31).

Cerca de 80 formandos dos cursos de arquitetura, engenharia civil, medicina veterinária, psicologia, fisioterapia, farmácia e enfermagem celebraram no estilo drive-in. A assinatura dos certificados de conclusão de curso aconteceu pelas janelas dos carros.

A entrega dos diplomas aconteceu sob rígido protocolo de segurança sanitária, com verificação de temperatura, o uso de máscaras e as canetas passaram por higienização após cada assinatura. As informações são do Sistema Globo.