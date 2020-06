Comissão decide que Sérgio Moro receberá salário de ministro por 6 meses durante 'quarentena'

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

A Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu nesta terça-feira (2) que o ex-ministro da Justiça Sergio Moro deve cumprir período de quarentena.

Pela decisão, Moro receberá salário por seis meses; poderá dar aulas e escrever artigos no período e não poderá trabalhar como advogado durante a quarentena.

Segundo um site de notícias do Globo, a lei que dispõe sobre o conflito de interesse no serviço público diz que pessoas que tenham exercido cargo de ministro, entre outros no alto escalão do governo federal, devem respeitar a chamada "quarentena" de seis meses antes de assumir emprego no qual possam se valer de informação privilegiada.