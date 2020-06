Cliente é morto a tiros e gerente fica ferido após confusão por máscara em supermercado

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Um homem morreu na noite do último sábado (20), na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, após uma discussão em um supermercado pelo uso de máscara, obrigatório no Estado.

De acordo com o Estadão, o homem identificado Aldori Somavilla, como teria se negado a usar máscara no estabelecimento, quando foi advertido pelo gerente. Sem ser notado, o homem continuou a circular no local quando ao se dirigir ao caixa, ele teria sido abordado pelo gerente, que pediu para que ele use uma máscara ou deixe o local.

Após o pedido, o homem acabou se exaltando dando início a uma discussão que teria durado cerca de um minuto. Aldori acabou esfaqueando duas vezes o gerente do supermercado, que ainda ferido, sacou uma arma e acabou atirando no cliente, que caiu na entrada do local.

Cliente e gerente do supermercado foram socorridos, mas Aldori acabou morrendo. O gerente tem porte de arma e não tem antecedentes criminais. Já o cliente, tinha antecedentes por brigas de trânsito e ameaça.