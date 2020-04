Carla Zambelli chama Moro de traidor após mensagens expostas: 'escolham bem seus padrinhos'

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

A deputada federal Carla Zambelli (PSL), aliada de primeira mão do presidente Jair Bolsonaro, reagiu à atitude do ex-ministro Sérgio Moro em expor as trocas de mensagens que teve com ela e com o presidente. Nas redes sociais, a parlamentar compartilhou, até agora, 13 posts que criticam Moro e tacham o ex-ministro como 'traidor' por ter vazado suas conversas particulares.

Nos compartilhamentos, ela também lembra o fato de que foi apadrinhada por Moro. "Escolham bem seus padrinhos de casamento", diz um dos posts.

A troca de mensagens divulgada por Moro ao Jornal Nacional, no caso de Carla, mostram a deputada tentando negociar uma possível indicação do então ministro ao Supremo Tribunal Federal, por Jair Bolsonaro, para que ele por fim aceitasse a demissão do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. "Não estou à venda", rebateu o ex-juiz.

Já as mensagens via WhatsApp com Bolsonaro mostram o presidente preocupado com as investigações da Polícia Federal contra deputados bolsonaristas: "Mais um motivo para a troca", escreveu o presidente, insistindo para que Sergio Moro aceitasse trocar o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. Em seu pronunciamento de demissão, Moro fez diversas acusações contra Bolsonaro, entre elas de que o presidente teria interferido nas investigações da Polícia Federal.