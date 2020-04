Jair Bolsonaro ameaça demitir ‘estrelas’ de seu Governo

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

O presidente Jair Bolsonaro declarou neste domingo (5) que pode demitir integrantes do seu Governo que viraram ‘estrelas’. Bolsonaro não citou nomes, mas já chegou a comentar que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não tem ‘humildade’.

“Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles. Eram pessoas normais mas de repente viraram estrelas, falam pelos cotovelos, tem provocações. A hora deles não chegou ainda não. Vai chegar a hora deles. E a minha caneta funciona. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Não é para o meu bem. Nada pessoal meu”, afirmou Bolsonaro a um grupo de religiosos que se aglomerou diante do Palácio da Alvorada.

Segundo a Folha de S. Paulo, o presidente e o ministro da Saúde não tiveram as mesmas opiniões sobre o distanciamento social devido a pandemia de coronavírus. Ao ser questionado sobre a acusação da falta de humildade, Mandetta reagiu: “Não comento o que o presidente fala. Ele tem mandato, e quem tem mandato fala, e quem não tem, como eu, trabalha”.

Na noite deste domingo, o ministro foi questionado pela reportagem do Estadão sobre as declarações atuais, e respondeu: "Eu estou dormindo", "Amanhã eu vejo, tá?", completou, antes de encerrar a ligação.