Em live do Dia do trabalhador, Lula critica Bolsonaro: 'as grandes tragédias revelam verdadeiro caráter das pessoas'

Em comemoração do 'Dia do Trabalhador', no feriado desta sexta-feira (01), o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, mandou um recado aos trabalhadores e criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) durante a pandemia do coronavírus.

Segundo o Sistema Globo, o ex-presidente Lula disse que “a tragédia do coronavírus expôs à luz do sol uma verdade inquestionável: o que sustenta o capitalismo não é o capital. Somos nós, os trabalhadores”. Ao falar sobre a última declaração de Bolsonaro em relação ao número de mais de 5 mil mortes pelo Covid-19 no país, Lula afirmou que “as grandes tragédias são também reveladoras do verdadeiro caráter das pessoas e das coisas. Não me refiro apenas ao deboche do presidente da República com a memória de mais de 5 mil brasileiros mortos pelo covid. A pandemia deixou o capitalismo nu”.

Ainda de acordo com a publicação, as principais centrais sindicais realizaram uma live que durou mais de 6 horas e contou com mensagens de políticos de vários partidos, como os ex-presidentes Dilma Roussef e Fernando Henrique Cardoso, além de shows com Odair José, Zélia Duncan e Roger Waters, ex-Pink Floyd e Leci Brandão.