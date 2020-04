Bolsonaro e Mandetta trocam farpas em meio a pandemia: 'faltando humildade'

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

O presidente Jair Bolsonaro, criticou em entrevista à Jove Pan nesta quinta-feira (2), os posicionamentos do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

"O Mandetta quer fazer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo. Pode ser. Mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil neste momento difícil que encontramos e que precisamos dele para vencer essa batalha”​, afirmou Bolsonaro. Questionado sobre uma possível demissão, o presidente respondeu: "O Mandetta já sabe que a gente tá se bicando há um tempo Já sabe disso. Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra. Não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, em algum momento, extrapolou”.

As críticas do presidente, são em relação ao ministro querer atender as orientações da Organização Mundial da Saúde, enquanto Bolsonaro que é contra o isolamento social, defende a abertura dos comércio.

Procurado pela Folha de São Paulo, Luiz Henrique Mandetta respondeu: Não se comenta o que o presidente da República fala. Ele tem mandato popular, e quem tem mandato popular fala, e quem não tem, como eu, trabalha".