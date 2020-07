Mulher engravida após travessura de gato

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Em uma postagem nas redes sociais, um homem compartilhou a história da gravidez da esposa, que envolve uma travessura do gato de estimação da família.

O felino aproveitou para brincar com os preservativos que estavam guardados em uma gaveta, no quarto do casal. Após algumas semanas, a mulher descobriu que estava grávida. Sem saber como aconteceu, o marido observou a validade dos preservativos e percebeu que eles estavam com arranhões, marcas de dentes que perfuraram as embalagens.

No post, o homem brincou ao afirmar que iria contar que o filho "deve"seu nascimento ao gatinho traquino da família.