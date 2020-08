Troca de casais em motel termina em briga e grupo vai parar na delegacia

Dois casais foram parar da delegacia após um confusão em um motel, no último domingo (2), no Mato Grosso do Sul. Segundo a RedeTV notícias, um rapaz de 25 anos sentiu ciúmes da namorada com seu amigo após uma suposta troca de casais.

Informações divulgadas por veículos locais em um ataque de fúria o jovem quebrou uma mesa de mármore e teria desrespeitados policiais.

Ainda segundo o jornal Extra, ao ser procurada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública limitou-se apenas a dizer que "em razão do sigilo do boletim de ocorrência, não repassamos informações neste sentido".