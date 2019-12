'Queria que Jesus realizasse meu sonho de ganhar um botijão de gás para ajudar minha mãe', pede criança em carta

As irmãs Mayza Valentina da Silva Nascimento, de 3 anos, e Maria Eloiza da Silva Souza, de 8 anos, escreveram cartas e pediram, neste Natal, para ganhar biscoitos e um botijão de gás de cozinha. Os desejos delas foram publicados nas redes sociais do projeto "Eu sou de Jesus", onde as crianças moram, em Campina Grande. As escolhas das irmãs foram guiadas pela necessidade da família.

Segundo um site de notícias do Globo, a única renda fixa da família é o valor recebido através de um programa social, que paga por mês a quantia de R$ 269. A casa onde eles moram não tinha fogão. As crianças nunca viam comida sendo feita no local. Quando ganharam o botijão de gás através de doações anônimas, uma parente doou também o eletrodoméstico. Na semana seguinte, elas ganharam uma cesta básica.

“Eu não ia deixar de ajudar minha mãe pra comprar um brinquedo. Ela tava precisando”, disse Eloisa.

Na cartinha, ela escreveu: “Eu queria que Jesus realizasse meu sonho de ganhar um botijão de gás para ajudar a minha mãe”.

Já Valentina pensou nela e nos irmãos ao dizer que o que queria. “Oi, meu nome é Maysa Valentina. Eu gostaria de ganhar um biscoito de presente porque minha mamãe e meu papai não pode 'compra' muito e às vezes quero comer mais não tem... Obrigado...”, disse na carta.

A caçula da família ganhou caixas recheadas com os biscoitos que ela gostaria de ter em casa. “Mamãe não podia comprar, por isso pedi biscoito. Achei bom, fiquei feliz (quando ganhei)”, explicou Valentina.

O irmão do meio das meninas colocou o sonho de criança como desejo para o Natal. Anthony Miguel da Silva Nascimento, de 4 anos, pediu um boneco do herói favorito, o Hulk, que é quem ele disse que quer ser quando crescer. O pedido do garoto ainda não foi atendido.

Os pedidos surpreenderam a família das crianças.

“Elas pedem e a gente não tem para dar. Ficamos muito tocados porque elas podiam ter pedido brinquedos. Eu questionei porque ela quis pedir o biscoito e ela disse 'eu quero, mamãe e a senhora não pode dar’. Isso machuca”, justificou Maiara Cristina Nunes Silva, de 24 anos, mãe das meninas.

Maiara já trabalhou como auxiliar de cozinha e empregada doméstica, mas está desempregada há quatro meses. Atualmente, ela faz trabalhos temporários como manicure.

Já o companheiro dela, Antônio Carlos Silva Nascimento, de 23 anos, trabalhava como ajudante de eletricista. Ele está desempregado há cerca de um ano.