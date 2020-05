Ex-BBB Gabi Martins revela que ficaria com Diogo Melim, ex de Bianca Andrade

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Em entrevista ao canal do influencer Matheus Mazzafera, a ex-BBB Gabi Martins revelou que seu relacionamento com o ex-brother Guilherme Napolitano realmente chegou ao fim e afirmou que não ficaria mais com ele.

Ao ser questionada sobre o ex de Bianca Andrade, o cantor Diogo Melim, a ex-sister contou que ficaria com o músico. "Eu acho ele [Melim] gato, [pegaria] sim", afirmou ela.

Guilherme e Boca Rosa chegaram a flertar durante o reality, o que causou o fim do relacionamento da blogueira com o Diogo. E Guilherme se relacionava com Gabi no programa. Além de Melim, Gabi admitiu que "pegaria" o modelo e youtuber Leo Picon, o funkeiro MC Don Juan, o cantor Shawn Mendes e o zagueiro David Luiz, se estivessem solteiros.