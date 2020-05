Cuidados necessários ao sair de casa durante pandemia

Quando o inimigo é o presidente

Durante a pandemia do novo coronavírus, as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), são para que as pessoas continuem em casa, mas se você precisar ir ao supermercados, drogarias ou qualquer outro serviço essencial, é necessário tomar alguns cuidados. A Healthy separou algumas dicas para você sair de casa um pouco mais protegido.

1. O uso de máscara

Utilizar uma máscara é importante para reduzir o risco de transmissão pelo ar.

2. Limpeza dos sapatos

Quando uma pessoa tosse, espirra, fala alto ou até canta, partículas de vírus podem permanecer no chão e, consequentemente, na parte de baixo dos sapatos. Portanto, antes de entrar em casa, deve utilizar um pano desinfetante para limpar os sapatos, especialmente as solas.

3. Não tocar em nada

O vírus pode sobreviver durante vários dias em superfícies. Isso significa que deve evitar tocar em bancos de jardim, fontes de água, postes ou semáforos.

E não esqueça de sempre lavar as mãos com água e sabão ou utilizar acoól em gel.