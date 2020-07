Homem é mordido no peito após corrigir passageiro sobre uso correto de máscara

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Robert Murphy, 57, foi mordido duas vezes no peito em um ônibus após tentar corrigir um passageiro sobre o uso correto da máscara. O caso ocorreu na Bélgica, de acordo com o jornal holândes Algemeen Dagblad.

Ainda segundo a publicação, um casal subiu no ônibus com as máscaras penduradas no queixo. A vítima então mostrou a forma correta de usá-las e pediu que cobrissem o nariz.

O homem teria se recusado a acatar a orientação e mordeu a vítima. Ele foi encaminhado para o hospital para os procedimentos necessários.