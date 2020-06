Cansada, mãe pega no sono e tem filho recém-nascido roubado

O prefeito que Manaus vai escolher

Um recém-nascido foi roubado na madruga desta terça-feira (23) da enfermaria de um hospital de Belém. A mãe estava dormindo quando o bebê sumiu.

A polícia está analisando as câmeras de segurança do local para encontrar os responsáveis.

“A mãe do meu filho disse que o bebê estava bem, mamou o dia inteiro e ela acabou pegando no sono. Durante a madrugada, ela acordou e não viu mais o nosso filho”, conta o pai do bebê ao site de notícias Globo.