BBB20: Victor Hugo e Gizelly trocam gritos durante lavagem de roupa suja em festa

A briga entre Victor Hugo e Manu Gavassi foi definitivamente a mais "feia" da festa que rolou na madrugada deste domingo (8) no Big Brother Brasil 2020, mas não foi a única. Antes disso, o psicólogo se envolveu em uma "treta" com Gizelly, chegando a trocar gritos com a advogada.

felipe trouxe gizelly para a conversa com victor hugo e tirar a limpo uma fofoca que victor hugo passou errada

pic.twitter.com/pkVEYLZpzk — cris dias (@crisayonara) March 8, 2020

Tudo começou quando ele conversava com Felipe Prior, com quem teve uma breve discussão. Prior chamou Gizelly para tirar a limpo uma fofoca mal-contada pelo psicólogo. Enquanto Gizelly explicava o que o brother disse, VH tentou se justificar afirmando que havia dito outra coisa.

victor hugo gritou com gizelly dizendo que não gostava mais dela e gizelly gritou de volta dizendo que ele era falso

pic.twitter.com/NZRntW0KDA — cris dias (@crisayonara) March 8, 2020

Na situação, o brother ficou alterado e chegou a chamá-la de péssima amiga e a gritar com ela: "Eu não te defendo mais! E outra coisa, eu não fiz fuxico. Eu não te defendo mais, eu não gosto mais de você Gizelly", disse ele, enquanto Gizelly finalmente se irritou: "Falso! Já é a segunda falsidade que eu vejo sua", gritou ela, voltando a relembrar as fofocas ditas por VH.

gizelly contou para marcela, thelma e pyong a situação onde victor hugo se contradiz

pic.twitter.com/EDsib4dVxS — cris dias (@crisayonara) March 8, 2020

A briga com Manu veio logo em seguida.

