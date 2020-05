O governo do Amazonas à beira do abismo

O deputado Josué Neto, presidente da Assembléia Legislativa do Amazonas, acolheu parecer da Procuradoria da Casa admitindo a abertura do processo de impedimento do governador Wilson Lima e de seu vice, Carlos Almeida.

Caso aprovado nas comissões e no plenário, o governador e seu vice serão afastado por 120 dias.

Uma comissão processante, composta por 5 desembargadores e cinco deputados será constituída nessa fase para decidir o destino final dos acusados. Essa é a regra legal a ser seguida.

O julgamento é politico e tem o defeito de travar a máquina pública, o que seria danoso em meio a uma pandemia que até essa quinta-feira já havia matado cerca de 400 pessoas em Manaus e infectado outras milhares. Mas vivemos em uma democracia. Se as pessoas não se entendem o preço, ainda que alto, é debitado na conta da sociedade .

O acolhimento da denúncia provocou um fato politico que abalou as estruturas do governo, que agora deve colocar no tabuleiro todo o seu poder de persuasão, especialmente sobre os parlamentares, suscetíveis a agrados e promessas.

Se o impeachment do governador ainda é considerado improvável, apesar do acolhimento da denúncia, esse quadro poderá mudar caso as investigações de órgãos federais, ainda sigilosas, sobre possíveis desvios na saúde, apontem a existência de esqueletos com o DNA de autoridades do governo.